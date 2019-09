Valori preoccupanti di Escherichia Coli e altri batteri e scatta il divieto di utilizzo dell'acqua a Fraine. Ieri il commissario prefettizio Giuseppina Ferri ha firmato un'ordinanza urgente per vietare in via "preventiva e cautelativa il divieto dell'uso dell’acqua a scopi alimentari, su tutto il territorio comunale causa della non conformità delle analisi batteriologiche per la presenza di Escherichia Coli, Colifomi totali e Enterococchi intestinali".

Le analisi sono state effettuate dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti (Dipartimento di Prevenzione - UOC - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) sull'acqua prelevata nel punto di campionamento del municipio."Si rileva – si legge nell'ordinanza – che i risultati parziali delle analisi batteriologiche eseguite su campione di acqua prelevato nel suddetto punto - ha dimostrato il superamento del valore di parametro di cui all’allegato I parti A e C del D.Lgs. n. 31/01, per i parametri Escherichia Coli MPN/100mL: 1, Batteri Coliformi totali MPN/100mL: 11 ed Enterococchi intestinali UFC/100mL: 5".

Il Comune ha inoltre demandato alla Sasi di "effettuare e predisporre tutti gli adempimenti tecnici atti a rimuovere le cause che hanno determinato il superamento dei parametri di cui in premessa e al competente Ufficio dell’ASL Lanciano - Vasto - Chieti – Dipartimento di Prevenzione - UOC - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, l’effettuazione di nuovi prelievi".