Bilancio negativo per il nuovo piano della viabilità adottato, in via sperimentale, nella giornata di lunedì 19 settembre. Questa mattina, presso Palazzo di Città, l’assessore ai Trasporti Antonio Del Casale ha fatto il punto della situazione con l’assessore alle Attività produttive Gabriele Barisano, il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale, l’avvocato Luca Mastrangelo, responsabile di P.O. del Settore III, e i responsabili delle società di trasporto.

"Il piano adottato aveva carattere puramente sperimentale" ha dichiarato l’assessore Del Casale. "L’obiettivo che ne ha guidato la realizzazione era quello di garantire un miglioramento del traffico veicolare soprattutto nelle ore di entrata ed uscita della popolazione scolastica dal polo di Via San Rocco. Abbiamo analizzato i riscontri dei sopralluoghi effettuati nell’area interessata, così come le segnalazioni giunte in queste ore da tanti cittadini. Si è registrata, soprattutto in concomitanza con l’accesso alle strutture scolastiche, un’eccessiva congestione del traffico, causa questa che ci ha fatto decidere per la conclusione della sperimentazione. Restiamo, tuttavia, consapevoli del fatto che occorre rimediare alle difficoltà viarie che riguardano in particolar modo l’incrocio tra Corso Mazzini e Via De Gasperi. Le prossime settimane saranno di approfondimento per la realizzazione di soluzioni alternative".

Seguirà servizio video