Si giocherà domani, mercoledì 21 settembre alle 15, il primo turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Nella 4ª giornata il San Salvo ospiterà al campo di via Stingi il Martinsicuro, mentre il Cupello sarà di scena a Penne.

US San Salvo - Martinsicuro

Torna a giocare in casa (per questo mercoledì sul campo in sintetico di via Stingi) la squadra di mister Longo. La sconfitta rimediata a Paterno brucia ancora anche se c'è da guardare al bicchiere mezzo pieno con la rimonta dei biancazzurri nel secondo tempo da prendere come punto di ri-partenza per affrontare le prossime giornate. "Può essere un bene tornare a giocare subito - commenta il presidente Evanio Di Vaira - soprattutto perchè abbiamo due partite consecutive in casa. La squadra sta bene, si è ulteriormente rinforzata con l'arrifo di Pifano e vogliamo fare risultato contro il Martinsicuro. C'è da dire che sabato abbiamo perso contro la squadra probabilmente più forte di questo campionato, che punta alla vittoria finale. Noi nel primo tempo non c'eravamo, poi, nella ripresa si è visto il vero San Salvo. Il vero San Salvo è quello del secondo tempo".

Penne - Cupello

Dopo essere riusciti a conquistare il primo punto della stagione i rossoblu vanno a far visita al Penne ancora fermo al palo nel campionato di Eccellenza. La squadra di mister Di Francesco affronterà una formazione che tra le mura amiche darà il tutto per tutto per ottenere un risultato utile fin qui mai arrivato. Antenucci e compagni metteranno in campo lo stesso spirito visto domenica scorsa contro l'Alba Adriatica. Impegno e determinazione si erano visti già nelle prime due uscite stagionali e nella doppia sfida di Coppa con il San Salvo. Ora che segnali positivi sono iniziati ad arrivare anche sul piano del risultato l'auspicio in casa Cupello è che si possa festeggiare per il primo successo stagionale.



La 4ª giornata

Alba Adriatica - Nerostellati

Amiternina - Sambuceto

Capistrello - Morro d’Oro

Miglianico - River Chieti

Montorio 88 - Francavilla

Penne - Cupello Calcio

Renato Curi Angolana - Acquaesapone

US San Salvo - Martinsicuro

Virtus Teramo - Paterno

La classifica

7 Sambuceto

7 Nerostellati

7 Alba Adriatica

6 US San Salvo

6 Martinsicuro

6 River Chieti

6 Paterno

5 Francavilla

3 Capistrello

3 Amiternina

3 Montorio 88

3 Miglianico

2 RC Angolana

2 Virtus Teramo

2 Acquaesapone

1 Cupello

1 Morro D’Oro

0 Penne