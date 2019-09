Grande soddisfazione a Fresagrandinaria per due giovani del posto che questa mattina sono stati premiati a Roma dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giovanni Delle Donne (amministratore delegato) e Laura Racano (responsabile marketing) sono stati insigniti del Premio Nazionale per l'Innovazione grazie alla loro startup Piscor srl: un e-commerce internazionale di attrezzature per la pesca.

32 le realtà provenienti da tutta Italia premiate questa mattina nell'ambito della Giornata Nazionale per l'innovazione, 10 di queste sono startup, tra le quali la giovane realtà fresana.

Alla presenza del Capo dello Stato, del ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti e di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese, Piscor srl è stata premiata con la seguente motivazione: "Piscor ha sviluppato un sito di e-commerce verticale specializzato in attrezzature e articoli per la pesca sportiva che, attraverso l’uso intelligente dei social e di strumenti più tradizionali come il magazine, riesce a generare traffico aggiuntivo sul sito".