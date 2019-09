Brutto incidente questa mattina lungo la strada di collegamento tra la zona industriale della Val Sinello e Scerni, dove due mezzi si sono scontrati frontalmente: un'Audi A5, guidata da un giovane di Cupello, e un furgone Mercedes Sprinter, guidato da un uomo di Scerni.

Violento l'impatto, che ha portato sul posto i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento in elisoccorso del giovane alla guida dell'Audi presso l'ospedale di Pescara. Il giovane è stato ricoverato in Neurochirurgia, per un trauma cranico. Meno gravi le condizioni dell'uomo di Scerni, trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Lanciano con diversi traumi, comunque più leggeri.