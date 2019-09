Ore 14.45 - Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto nord e Vasto sud é stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni, chiuso in precedenza a seguito di un incidente avvenuto al km 449 e 500. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano code di 4 km tra Termoli e Vasto nord verso Pescara, in alternativa si consiglia l'uscita di Termoli con rientro in autostrada a Vasto nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la presenza della coda e velocizzare il passaggio dei veicoli.

Ore 13.00 - Resta chiuso il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud dell'autostrada A14. Per chi viaggia in direzione sud è obbligatoria l'uscita a Vasto Nord, con rientro a Vasto Sud. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Bologna. "All'uscita obbligatoria di Vasto sud in direzione Bologna, si sono formati 4 km di coda con uscita consigliata a Termoli", si legge sul sito di Autostrade.

Ore 11.45 - A seguito delle operazioni di ripulitura del manto stradale, è stato sbloccato il traffico in direzione nord. per le autovetture rimaste bloccate a seguito dell'incidente. Ancora interdetta la corsia verso sud.

La prima notizia - Traffico bloccato in A14 tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord per un camion che, dopo essere sbandato, ha invaso la corsia opposta perdendo il carico. Sull'asfalto sono finiti i pacchi di cereali, scatolame ed altri generi alimentari che il mezzo pesante stava trasportando viaggiando in direzione sud. A terra anche una gran quantità di conserva di pomodoro. Fortunatamente non ci sono altri mezzi coinvolti e l'autista del tir è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto alle 10.40 al chilometro 449,500, a poca distanza dal casello Vasto Sud.

Al momento sono bloccate entrambe le corsie: quella sud a causa del rimorchio rimasto perpendicolare alla carreggiata, quella sud invasa dal carico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia autostradale sottosezione Vasto Sud ed il personale di Autostrade.

seguono aggiornamenti