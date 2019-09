Si avvicina l'appuntamento con la 13ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto in calendario per domenica 2 ottobre. "Siamo pronti - dichiara il presidente Antonia Falasca, ad accogliere i tanti podisti provenienti da tutta la regione, che di anno in anno rinnovano la partecipazione alla nostra gara, attratti dalle bellezze architettoniche e paesaggistiche che la nostra città offre".

Come nella scorsa edizione, gli organizzatori della podistica Vasto hanno deciso di dare maggiore rilievo alle gare di bambini e ragazzi, spostandole nella parte centrale della mattinata. Così, mentre le corse competitiva e non competitiva prenderanno il via alle 9, dalle 10.15 in poi si svolgeranno le gare più brevi riservate ai podisti in erba da 0 a 15 anni.

La presentazione del 13° Trofeo Podistico Città del Vasto [GUARDA]

Il costo dell'iscrizione è di 3 euro e le distanze da percorrere differenziate in funzione della fascia di età: 0-5 anni mt 100, 6-7 anni mt 200, 8-9 anni mt 400, 10-11 anni mt 600, 12-13 anni mt 1000, 14-15 anni mt 2000. I bambini potranno iscriversi la mattina stessa della gara, entro le ore 9, presso il gazebo allestito in piazza Rossetti. La partenza delle gare è prevista per le ore 10.15. Per ognuno di loro è prevista una medaglia all'arrivo e un piccolo regalo, mentre i primi tre di ogni categoria maschile e femminile saranno premiati sul podio. Novità assoluta di quest'anno sarà la partecipazione alla gara dei disabili che si cimenteranno su un percorso di 100 metri.

Il regolamento [CLICCA QUI]