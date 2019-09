Una vittoria "per dare una svolta alla nostra stagione" e da dedicare "al nostro presidente". Questo il pensiero di Daniele Avantaggiato, centrocampista del Cupello Calcio alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà i rossoblu di scena sul campo del Penne fermo a quota zero in classifica. Domenica scorsa ha realizzato una bellissima rete nel pareggio casalingo contro l'Alba Adriatica, contribuendo alla conquista del primo punto del Cupello in questo avvio di stagione. Per lui, che oltre ad essere protagonista in campo lo è anche sulla panchina delle squadre giovanili, questa è la terza stagione nella società del presidente Oreste Di Francesco a cui vanno gli auguri di pronta guarigione dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto questa mattina. Fortunatamente per lui nessuna grave conseguenza e un periodo di degenza da affrontare. Avantaggiato e i giocatori del Cupello sperano di potergli fare un bel regalo già da domani.