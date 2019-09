Il 22 e il 23 settembre, in occasione della XVII Assemblea Nazionale del Coordinamento della Conciliazione Forense, giungeranno a Vasto oltre 60 rappresentanti di tutti gli Ordini Forensi d'Italia che hanno aderito al Coordinamento nazionale.

Le due giornate saranno occasione per discutere del nuovo positivo dibattito istituzionale sulla Mediazione e su tutte le A.D.R., che riporta l’attenzione sul ruolo dell’Avvocato nella soluzione consensuale dei conflitti, anche grazie agli incoraggianti risultati della sperimentazione del nuovo modello introdotto nel 2013.

La particolare considerazione riservata anche alla negoziazione assistita, alla composizione della crisi da sovraindebitamento ed all’arbitrato nei lavori del prossimo Congresso Nazionale Forense, è indice della consapevolezza del ruolo preminente dell’Avvocatura nell’amministrazione della Giustizia, ma pure della necessità di trovare le migliori soluzioni anche applicative da proporre in sede istituzionale.

Il confronto nella sede del Coordinamento sarà quindi come sempre il migliore momento di riflessione ed elaborazione di proposte da formulare alla Commissione ministeriale ADR, nonché al XXXIII Congresso Nazionale Forense.

L'assemblea sarà chiusa dal convegno dal titolo "Verso una specializzazione per l'avvocato fuori dal processo: il sapere giuridico e tecnico nella soluzione negoziale delle liti", riconosciuto ai fini della formazione continua degli avvocati con 5 crediti formativi.

È motivo di grande orgoglio e di estrema soddisfazione vedere che ancora una volta, dopo l'assemblea UICA del mese di aprile scorso, la nostra città ha visto accettare la propria candidatura ad ospitare un evento di rilievo nazionale nel panorama delle istituzioni forensi.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, questo è un prezioso riconoscimento al costante impegno profuso nel corso degli anni da tutta la comunità forense locale nel promuovere attività di formazione e aggiornamento professionale, a testimonianza di una vivace e profilica presenza delle istituzioni forensi nel territorio.

Ordine degli avvocati di Vasto - Comunicato stampa