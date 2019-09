Era impegnato nelle attività agricole della vendemmia, l'uomo di Pollutri rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi nelle campagne in territorio di Monteodorisio, non lontano dal quartiere San Lorenzo di Vasto.

L'uomo si trovava a bordo di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato. L'uomo è rimasto incastrato sotto il pesante trattore, ma fortunatamente non ha ripostato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, i carabinieri e il personale del 118, che ha trasferito il ferito presso il pronto soccorso del "San Pio". L'uomo ha riportato traumi non gravi agli arti inferiori.