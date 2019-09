"La Villa comunale era già ben tenuta, per questo più che pulirla, abbiamo voluto renderla più bella, con le performance artistiche di Paolo Dongu e Davide Scutece". Così Chiara Agresta, di Legambiente, questa mattina durante "Art on air", manifestazione di "ecologia, rispetto per l'ambiente, sostenibilità e arte", promossa dalla stessa Legambiente, con il Centro Culturale "Aldo Moro" e l'amministrazione comunale.

Presente per l'occasione, il sindaco Tiziana Magnacca, che si è intrattenuta con gli alunni, spiegando come la tutela ambientale parta dai piccoli gesti di ogni giorno, che ciascuno è chiamato a compiere. Parole d'ordine: "Non sporcare la città, ma abbellirla", come con l'opera di live painting eseguita lungo un muro di fronte alla Villa dagli artisti Dongu e Scutece. Presente anche l'assessore all'Ambiente, Angiolino Chiacchia, il quale ha rimarcato come il miglioramento dell'ambiente e del decoro urbano, come il miglioramento di tutta la società, non possa che partire dai più piccoli. "Occorre riflettere - ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini - sul principio per cui la città appartiene a tutti e tutti abbiamo la responsabilità di tenerla pulita". Per l'amministrazione comunale, presente anche l'assessore alla Cultura, Giovanni Artese.

"Mi piacerebbe - ha aggiunto Licia Zulli, del Centro 'Aldo Moro' - che questo fosse l'inizio di un percorso da fare tutti insieme per abbellire la città; sono sicura che voi ragazzi avete molto da proporci a riguardo". Licia Zulli ha poi illustrato le altre attività previste per la mattinata, con le "incursioni artistiche", a partire dalla sessione di street photography, "per dare una nuova immagine della città, con il punto di vista dei più piccoli".