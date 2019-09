È proprio il caso di dire che la Podistica Vasto è sempre "di corsa". Infatti anche nello scorso weekend gli atleti del sodalizio, guidato dalla presidente Antonia Falasca, sono stati impegnati in 2 distinte competizioni, questa volta all'interno dei confini regionali. Sabato Tonino Baccalà e Alfredo Colantonio hanno partecipato all'Aquila all'8ª edizione della Corsa di Miguel e Michaela, dedicata alla memoria di 2 atleti scomparsi, uno desaparecido in Argentina e l'altra a causa del sisma del 2009. Sempre nella stessa provincia Maurizio Corvino e di nuovo lui, Nicolino Zuzù Catalano, si sono cimentati domenica nella 14ª Mezza maratona dei tre Comuni, il cui percorso unisce appunto i comuni di Pratola Peligna, Prezza e Raiano. Per Zuzù si tratta della seconda gara in 7 giorni sulla lunga distanza dopo la 30 km di Monza di domenica scorsa.

Con la basilica di Collemaggio a fare da splendido scenario alla gara, Baccalá e Colantonio hanno concluso in buona posizione la competizione che aveva anche fini solidali. Infatti l'organizzazione ha devoluto 2 euro dell'iscrizione di ciascun partecipante al Comune di Amatrice, duramente colpito dal sisma dello scorso 24 agosto.

Il cielo su Pratola Peligna ha minacciato pioggia ma per fortuna di acqua non è scesa consentendo cosi un tranquillo svolgimento della 21 km. che ha visto Zuzù agguantare un'altro ottimo piazzamento arrivando 10° assoluto su 600 partecipanti e 1° nella rispettiva categoria con il tempo di 1:18:40. "La gara è andata molto bene, aiutata anche dal percorso piacevolmente ondulato. Sono soddisfatto del risultato ed anche del...prosciutto vinto", commenta a caldo scherzando il runner vastese. Un buon riscontro lo ha avuto anche Maurizio Corvino, al debutto assoluto in una mezza maratona, concludendo in 1:55:48.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto