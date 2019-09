Profonde ferite alle gambe, nella zona inguinale e ai glutei. Sono le ferite riportate da un 86enne di Schiavi d'Abruzzo (L.F.) dopo l'aggressione da parte di un cinghiale nel cortile di casa. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 17 settembre. L'uomo – come riporta l'Eco dell'Alto Molise – si sarebbe imbattuto in un gruppo di numerosi cinghiali nei pressi della propria abitazione in contrada San Martino.

Con un bastone ha provato a farli allontanare venendo caricato da uno di loro che lo ha fatto cadere a terra e lo ha azzannato più volte. Sono stati i vicini a prestargli i primi soccorsi e a lanciare l'allarme. L'anziano è stato così trasferito nell'ospedale di Agnone dove gli sono state suturate le numerose ferite.

L'aggressione riporta ancora una volta alla ribalta la questione cinghiali. Gli ungulati spesso si avvicinano alle abitazioni rappresentando un pericolo per i cittadini (senza considerare gli attraversamenti su strade trafficate che hanno già causato gravi incidenti). Il 5 agosto un episodio simile si è verificato a Vasto, a rimetterci sono stati i cani, rimasti feriti dopo l'incontro ravvicinato [LEGGI].