Secondo pareggio consecutivo per la Vastese Calcio. All'Aragona i biancorossi, passati in vantaggio al ventiquattresimo del primo tempo con la rete di Prisco, subiscono la rimonta del Monticelli ma poi riesco a trovare il gol del pareggio con Galizia su rigore. Nonostante la superiorità numerica (ospiti in nove nei minuti finali) i padroni di casa si sono dovuti accontentare di un solo punto. La gara termina 2-2.

La partita- Dopo il pareggio amaro ottenuto a San Marino domenica scorsa, la Vastese in casa affronta il Monticelli di mister Stallone. Per quest’ultimo un ritorno all’Aragona visto il suo passato da giocatore in biancorosso negli anni ’80. Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. La gara ha inizio ed i vastesi appaiono spenti e disattenti, facendo fatica a manovrare la fase offensiva. Gli ospiti alzano il ritmo in difesa, pressando a tutto campo e senza sosta. Il primo tentativo dei casalinghi arriva al diciottesimo con un calcio dalla distanza di Fiore, bloccato senza problemi da Alessandrini. Anche il secondo tiro nello specchio della porta della Vastese parte dai piedi di Fiore, stavolta il portiere avversario devia in angolo. È proprio grazie a questo corner che Prisco riesce a trovare l’incornata vincente al ventiquattresimo, portando in vantaggio i suoi malgrado un inizio non brillante (1-0). Sette minuti più tardi Felici sfiora il raddoppio con un tiro da distanza ravvicinata ma la sfera esce alla destra del palo. Rischia invece di subire la rete del pareggio al trentottesimo la Vastese. Russo è costretto ad uscire ed il suo rinvio arriva sui piedi di Manzo che però non riesce a controllare, così Iotti porva a beffare Russo con un pallonetto che esce di pochissimo alto sopra la traversa . Un minuto più tardi ci pensa Donatangelo a riportare i conti alla pari con un gran bel gol da fuori area, angolato e diretto sull’incrocio dei pali. Russo non può nulla ed il numero otto biancoblu festeggia con dedica (1-1). La prima frazione di gioco si chiude in situazione di parità.

Il secondo tempo si apre con il Monticelli che si rende subito pericoloso con Iotti. Russo si salva come può deviando in angolo. Prima del corner, il direttore di gara tira fuori dalla tasca il cartellino rosso verso Pierantozzi, invitato ad abbandonare il campo per una scorrettezza commessa nell’area avversaria. Al sessantottesimo brutte notizie per la Vastese. Iotti a tu per tu con Russo viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Iotti non sbaglia e porta in vantaggio i suoi (1-2). Colavitto cerca di dare una scossa ai suoi e manda in panchina Prisco giocandosi la carta Marinelli. Minuto settantaquattresimo, Vastese vicinissima al pareggio, evitato dalla traversa colpita da Felici. Monticelli che riesce a salvarsi incredibilmente. In questa occasione Felici riceve un brutto colpo alla tempia e pochi minuti più tardi sarà costretto ad abbandonare il campo, al suo posto il giovane Colitto. A dieci minuti dal termine il colpo di testa di Cosenza fa tremare la difesa avversaria. La sfera però esce ancora una volta fuori. Gli ospiti rimangono in nove nei minuti finali dopo il secondo giallo ricevuto da Canali. All’ottantaseiesimo arriva il pareggio della Vastese da calcio di rigore, siglato da Galizia (2-2). I padroni di casa cercano in tutti i modi il gol della vittoria che però non arriva. Triplice fischio ed un altro pareggio per la Vastese, ancora più amaro vista la superiorità numerica avuta per quasi tutto il secondo tempo.

Vastese Calcio 1902- Monticelli 2-2

reti: 24’ Prisco, 39’ Donatangelo, 68’ Iotti (rig.), 86’ Galizia (rig.);

ammoniti: Manisi, Galizia (V), Iannascoli, Ciabuschi (M);

espulso: Pierantozzi, Canali (M);

Vastese: Russo, Manisi, Mancino, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo (55’ entra Galizia), Prisco (72’ entra Marinelli), Fiore, Felici (78’ entra Colitto); a disposizione: Marconato, Scutti, Tafili, Bacchiocchi, Di Domenico, Polisena. Allenatore: Colavitto.

Monticelli: Alessandrini, Canali, Pierantozzi, Sosi, Castellana, Bartolini, Forgione, Donatangelo, Ciabuschi (73’ entra Giorgi), Iannascoli (76’ entra De Angelis), Iotti; a disposizione: Silvaggio, Lancianese, Cavuoti, Funari, Cocchieri, Manca, Bracciatelli, Giorgi. Allenatore: Stallone.

arbitro: Jacopo Pascariello di Lecce. Assistenti: Matera e Cleopazzo di Lecce.