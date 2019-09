L'All Games San Salvo perde 2-1 in casa dell'Es Chieti ma conquista l'accesso alle Final Eight di Coppa Abruzzo di serie C1 in virtù del successo ottenuto all'andata per 4-2 [LEGGI]. Partita a ritmi molto lenti, campo pesante e caldo afoso dentro al tendone di vallone Fagnano. I padroni di casa vanno in vantaggio su errore difensivo dei teatini a metà primo tempo, l'All Games, prova di Marcone e Papponetti, colpisce un palo e poi sono brave le retroguardie ad evitare reti da entrambe le parti.

Nel secondo tempo la partita sembra scivolare via senza troppi sussulti fino al recupero: un blackout della retroguardia sansalvese permette al Chieti di segnare il 2-0 che garantirebbe la qualificazione. Mister Lanza manda in campo Orticelli come portiere di movimento e i biancazzurri alla prima azione trovano la rete che vale in extremis il passaggio alla Final Eight del prossimo gennaio.