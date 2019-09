Avantaggiato e un'autorete regalano il primo punto ai rossoblu di mister Di Francesco. Il Cupello mette da parte le prime due partite da dimenticare e pareggia in casa contro l'Alba Adriatica arrivata a punteggio pieno e decisa a restare in testa alla classifica. Sono proprio gli ospiti a rompere il ghiaccio e ad andare in vantaggio con Liguori al 33'. I cupellesi prima pareggiano al 58' grazie a un'autorete di Tarquini, poi vanno in vantaggio con Avantaggiato su punizione; il numero 10 conferma la sua fama di tiratore scelto. Al 78' la doccia fredda: Tarquini si riscatta e segna il definitivo pareggio. Termina 2 a 2 con l'Alba Adriatica che ha colpito un palo e recrimina per un gol annullato.

Mercoledì turno infrasettimanale. Il Cupello andrà in trasferta a Penne (squadra ferma a 0 punti), mentre il San Salvo riceverà l'Acquaesapone. La classifica è attualmente guidata dal terzetto composto da Sambuceto, Nerostellati e Alba Adriatica.

CUPELLO: Tascione, Antenucci, De Fabritiis, Triglione, Giuliano, Benedetti, D'Antonio, Di Florio, Maio, Avantaggiato, Selvallegra.

Panchina: Vecchio, Capitoli, Pezzotta, Artese, Tucci, Berardi, Augelli. Allenatore: Di Francesco.

ALBA ADRIATICA: Petrini, Tarquini M., Fabrizi, Veccia, Adamoli, Sacchetti, Clementoni, Ianni, Lazzarini, Liguori, Antonacci.

Panchina: Spinelli, Tarquini A., Calvaresi, Foglia, Florimbj, Di Nicola, Cerasi. Allenatore: Di Serafino.

I RISULTATI

Acqua & Sapone - Capistrello 2 - 2

Cupello - Alba Adriatica 2 - 2

Francavilla - Renato Curi 1 - 1

Martinsicuro - Penne 2 - 0

Morro d'Oro - Miglianico rinv.

Nerostellati - Amiternina 2 - 0

Paterno - San Salvo 4 - 3 (ieri)

River Chieti - Virtus Teramo 3 - 1

Sambuceto - Montorio '88 4 - 0

LA CLASSIFICA

Sambuceto 7

Nerostellati 7

Alba Adriatica 7

San Salvo 6

Martinsicuro 6

River Chieti 6

Paterno 6

Francavilla 5

Miglianico 3*

Capistrello 3

Amiternina 3

Montorio '88 3

Renato Curi 2

Virtus Teramo 2

Acqua & Sapone 2

Morro d'Oro 1*

Cupello 1

Penne 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO (21.09.2016)

Alba Adriatica - Nerostellati

Amiternina - Sambuceto

Capistrello - Morro D'Oro

Miglianico - River Chieti

Montorio '88 - Francavilla

Penne - Cupello

Renato Curi - Angolana

San Salvo - Acquaesapone

Martinsicuro - Virtus Teramo Paterno