Finisce in parità il derby di Promozione tra Casalbordino e Vasto Marina. I padroni di casa, dopo essere andati sotto nel primo tempo, sono riusciti a pareggiare e poi superare gli avversari. A 5 minuti dallo scadere il pareggio del Vasto Marina per il definitivo 2-2.

La partita. Seconda sfida in dieci giorni tra Casalbordino e Vasto Marina dopo il turno di coppa che ha visto primeggiare i giallorossi. Davanti ad un numeroso e caloroso pubblico parte bene la squadra dei mister Liberatore e Barisano che dopo due minuti si rende pericolosa con Tarantino. Al 10' ci provano i padroni di casa, con Erragh che non riesce a sfruttare un filtrante di Berardi e poi con lo stesso Berardi in area. Al 15' il vantaggio del Vasto Marina: una punizione di Di Gennaro viene ben sfruttata da Tarantino che segna di testa. Passano cinque minuti e sullo stesso asse Di Gennaro-Tarantino i biancorossi sfiorano il raddoppio. Secondo gol che non arriva nonostante le tante azioni d'attacco della squadra di Barisano e Liberatore. Pur soffrendo molto la squadra di mister Farina riesce a trovare il pareggio con Costantini a 5 minuti dal termine della prima frazione. Gli ospiti rimangono anche in 10 per l'espulsione di Cercone tra le proteste di Ottaviano e compagni. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa i giallorossi sfruttano la superiorità numerica e vanno a caccia del vantaggio. Il neo diciottenne Santini serve palloni invitanti ai compagni in un paio di occasioni senza che però gli attaccanti riescano a concretizzare. Il raddoppio dei casalesi arriva su calcio di rigore concesso dall'arbitro Romanelli. Della Penna è freddo dal dischetto e sigla il 2-1. Gli ospiti, però, non si arrendono e all'85' trovano il gol del 2-2 con Pianese. Negli ultimi minuti la squadra di casa prova a tornare in vantaggio ma senza esito. Finisce così 2-2 con un punto a testa in classifica per le due formazioni.

Casalbordino - Vasto Marina 2-2

Casalbordino: Villamagna, Santini (25’st Forte), Lombardozzi, Di Pasquale, Frangione, Colanero, Berardi, Pili, Costantini (1’st Della Penna), Mainella, Erragh (36’ De Cillis). Panchina: Di Sante, Marchioli, Tallarino, Di Sante. Allenatore Farina

Vasto Marina: Colanero, D’Alessandro, Bozzelli (35’ st Sputore), Vetta, Cercone, Mastromatteo, Natalini (32’st Pianese), Ottaviano, Tarantino, Di Gennaro, Zara (7’st Ciccotosto). Panchina: Cozzolino, Ciccarone, Capezio, Villamagna. Allenatore: Barisano

Arbitro: Romanelli di Lanciano (Martelli e Bosco di Lanciano)

Ammoniti: Santini, Erragh, Colanero, D’Alessandro, Ottaviano

Espulso: Cercone

La 3ª giornata

Casalbordino - I.C. Vasto Marina 2-2

Castello 2000 - Passo Cordone 1-2

Chieti Torre Alex - Virtus Ortona

Fossacesia - Val di Sangro 1-2

Raiano - Palombaro 4-3

Silvi - Bucchianico 1-2

Spoltore - Castiglione Val Fino 3-1

Sulmonese - Il Delfino Flacco Porto 1-2

Villa 2015 - Sporting Casolana 2-1