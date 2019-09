È la Mecanica Nova Vigarano ad aggiudicarsi la 1ª edizione del Trofeo Città del Vasto di Basket femminile. Per due giorni sul parquet del PalaBCC si sono sfidate quattro formazioni di serie A1 impegnate nella preparazione per il campionato che prenderà il via agli inizi di ottobre. Nella finalissima le ragazze di coach Solaroli hanno battuto la Pallacanestro Femminile Umbertide con il punteggio di 66-59. Nella finale 3°-4° posto era stata la Dike Basket Napoli ad imporsi sulla PB63 Battipaglia per 63-51. Prima delle due sfide le formazioni hanno anche osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, scomparso venerdì.

Sugli spalti presenti anche il tecnico della nazionale femminile, Andrea Capobianco, il presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protani e il presidente della Fip Abruzzo, Francesco Di Girolamo. Al termine del torneo, oltre ai premi per le squadre, sono stati assegnati anche tre riconoscimenti individuali a giocatrici che si sono distinte nelle due giornate del quadrangolare. Ilaria Milazzo (PF Umbertide) è stata premiata come migliori giocatrice italiana del torneo, Lyndra Littles (Vigarano) come miglior giocatrice sraniera e Sara Crudo (Vigarano) come miglior giovane.

Soddisfatto, al termine dei due giorni di competizione, il presidente della Vasto Basket, Nicola Paglione, che insieme al suo staff ha curato l'organizzazione di questo evento, prima tappa in un percorso che vuole riportare in città una squadra di basket femminile.

Nel video le interviste realizzate durante le finali ad Andrea Capobianco, Massimo Protani, Ilaria Milazzo, Erica Reggiani, Sabrina Cinili, Costanza Verona e Nicola Paglione.