Sarà la sfida tra Paterno e US San Salvo, allo stadio dei Marsi di Avezzano, ad aprire la terza giornata del campionato di Eccellenza abruzzese 2016/2017. I biancazzurri di mister Longo si presentano nella marsica forti dei due successi ottenuti nelle prime due gare della stagione contro una formazione che, nei due campionati passati, è stata beffata al fotofinish e che, domenica scorsa ha perso in casa del Martinsicuro. In settimana c'è stato anche l'innesto del difensore Pietro Pifano, una lunga militanza con l'Olympia Agnonese in serie D, pronto a dare manforte alla retroguardia sansalvese. Si giocherà oggi, sabato 17 settembre, alle 15, con l'auspicio di Felice e compagni di poter proseguire con la serie di risultati positivi di questo inizio di stagione.

Ben altro clima c'è in casa Cupello Calcio, ancora fermo al palo in questa stagione. In una rosa orfana di Alessandro Tarquini, ancora fermo ai box per l'infortunio rimediato in estate, è arrivato l'attaccante classe '85 Rocco Augelli. Con lui hanno firmato nelle ultime ore di mercato anche Ilyas Zeytulaev e il giovane Daniele Capitoli, proveniente dalle giovanili del Pescara. Con questi innesti mister Di Francesco spera di poter invertire la rotta di marcia già dalla sfida casalinga di domenica con l'Alba Adriatica, a punteggio pieno insieme al San Salvo nelle prime due giornate.

La 3ª giornata

Cupello - Alba Adriatica

Francavilla - Renato Curi Angolana

Martinsicuro - Penne

Morro D’Oro - Miglianico

Nerostellati - Amiternina

Paterno - San Salvo

River Chieti 65 - Virtus Teramo

Sambuceto - Montorio 88

Acquaesapone - Capistrello