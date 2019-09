"Finalmente, dopo molte sollecitazioni, incontri e un Consiglio comunale convocato per i problemi del Distretto sanitario di San Salvo, è arrivato un ecografo presso il nostro Distretto".

L'annuncio arriva dai gruppi di maggioranza di Forza Italia, San Salvo Città Nuova e Lista Popolare, che aggiungono: "Prendiamo atto e ringraziamo quanti hanno contribuito a realizzare questo obiettivo, che contribuirà a migliorare l'offerta delle prestazioni sanitarie verso la collettività che usufruisce dei servizi del Distretto. Ci auguriamo che questo importante presidio di diagnostica non invasiva venga messo da subito a disposizione della cittadinanza, e che esso venga utilizzato per diverse specialità, quali la cardiologia, la urologia, l'endocrinologia, la ginecologia, etc".

"Allo stesso modo - concludono dalla maggioranza - ci auguriamo che questo importante Presidio venga ulteriormente potenziato, visto che mancano ancora servizi essenziali, come il Consultorio Famigliare, e che i mezzi che possiede, come la risonanza magnetica nucleare articolare e la radiologia, funzionino a pieno regime e che non restino chiusi nei mesi estivi, come è successo questo anno, quando la richiesta è maggiore rispetto agli altri periodi dell'anno".