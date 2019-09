Verso la terza giornata del Campionato di serie D (girone F) ed un’altra domenica ricca di sfide. La Vastese, dopo aver conquistato un solo punto in trasferta la scorsa settimana a San Marino, questa domenica ospiterà il Monticelli all’Aragona, formazione che nelle prime due giornate ha portato a casa un solo punto, pareggiando 0-0 all’esordio in trasferta sul campo del Castelfidardo e perdendo in casa con l’Alfonsine nel turno scorso (2-1) e che questa settimana sarà priva del suo allenatore in panchina, causa squalifica. Al momento, ed è davvero presto per iniziare a fare dei bilanci approfonditi, alla testa della classifica siede il Matelica, unica squadra ad essere riuscita a vincere entrambe le gare e che questo finesettimana sarà impegnata contro il San Nicolò in trasferta.

Per i ragazzi di mister Colavitto quella di domani sarà una sfida da archiviare per portare a casa una vittoria che i tifosi biancorossi, domenica scorsa rimasti a casa senza poter seguire la squadra, vogliono a tutti i costi. Avversario da non sottovalutare anche se, guardando i numeri di queste prime due giornate, la rosa vastese ha più di qualche possibilità per fare sua la gara senza troppi problemi. Guai però ad abbassare la guardia, come ha sottolineato mister Colavitto ieri: "La classifica per gli ascolani mente, io non mi fido del punticino, ho visto una squadra composta da ragazzini che corrono e pronti per lottare nell’intero arco dei novanta minuti, sarà una sfida da prendere con le molle, dovremo prestare massima attenzione”. Otto reti realizzate nei primi due appuntamenti della stagione non sono di certo poche, anzi. Fanno un po’ preoccupare invece i quattro gol subiti la scorsa settimana a San Marino, sintomo che in difesa Allocca e compagni devono lavorare ancora tanto. Colavitto in settimana lo ha anche ribadito nell’intervista ai microfoni di zonalocale.tv [LEGGI]. Di certo la vittoria sfumata nella seconda giornata darà ai biancorossi un motivo in più per non commettere errori questa domenica all’Aragona. L’unico che mancherà all’appello sarà lo squalificato Mensah, mentre il centrocampista Sevo Ciko nelle ultime ore ha salutato Vasto, accasandosi al Grossetto. In mattinata è stato ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Bacchiocchi, classe '91 proveniente dal Castelfidardo. Il centrocampista sarà a disposizione di mister Colavitto già da domani.

Domani il fischio d’inizio in programma alle ore 15:00.

Tutte le sfide della terza giornata

Alfonsine-Vis Pesaro

Castelfidardo-Recanatese

Civitanovese-Fermana

Jesina- Città di Campobasso

Pineto-Agnonese

San Nicolò-Matelica

Sammaurese-Romagna Centro

San Marino-Chieti

Vastese-Monticelli

La classifica

6 Matelica

4 Vastese

4 Pineto

4 San Nicolò Teramo

4 Civitanovese

4 Fermana

3 Sammaurese

3 Jesina

3 Alfonsine

3 Recanatese

2 Olympia Agnonese

2 Romagna Centro

1 Monticelli

1 Castelfidardo

1 San Marino

1 Campobasso

1 Vis Pesaro

0 Chieti