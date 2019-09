Prima squadra in serie C2, la formazione juniores che parteciperà al campionato juniores e poi la novità delle ragazze che affronteranno per la prima volta la serie C1. È la 'grande famiglia' del calcio a 5 vastese che si arricchisce anche dei tanti ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio. Il Futsal Vasto parte dalla presentazione ufficiale a Palazzo di Città per affrontare una stagione che si prospetta difficile ma entusiasmante. Ad accogliere la truppa del calcio a 5 vastese nell'aula "Vennitti" del Comune di Vasto sono gli assessori Antonio Del Casale, Anna Bosco e Luigi Marcello ed il vicesindaco Paola Cianci. Gli amministratori della città hanno ricordato l'importanza di coniugare le vittorie sul campo all'aspetto sociale della pratica sportiva, elogiando l'azione di volontariato che dirigenti e allenatori della squadra portano avanti con grande passione. A Marco Mileno, responsabile del settore giovanile, il compito di aprire gli interventi di presentazione. "Finalmente potremo tornare a giocare con una squadra di calcio a 5 in un palazzetto pubblico - esordisce Mileno -. Ed in questa occasione dobbiamo ringraziare Pino D'Alessandro e la Promo Tennis per averci dato totale disponiblità per la ripartenza di questa disciplina a Vasto. Abbiamo un nome nuovo ed è la prima volta che c'è una società sportiva esclusivamente di calcio a 5 in città, facciamo affidamento alle nostre gambe e al nostro portafogli. Abbiamo inaugurato la sezione femminile, saremo presenti ancora nelle scuole per diffondere questo sport tra i bambini e le bambine. Questo perchè passi il messaggio che il calcio a 5 non è fratello minore del calcio a 11 ma che, soprattutto per i piccoli, è una disciplina propedeutica e con pari dignità".

Alessandro Della Gatta, responsabile della prima squadra, fissa gli obiettivi: "Affronteremo il campionato di C2 a viso aperto, l'obiettivo è confrontarci sempre alla pari con tutte le squadre, anche con le big. Se riusciremo a restare in scia alle più forti durante la stagione proveremo certamente a rincorrere l'obiettivo playoff". Michael Rossi torna a guidare una formazione juniores dopo la positiva esperienza di qualche anno fa. "Il nostro obiettivo non è quello di sfornare campioni ma quello di far crescere ragazzi. Dopo la famiglia e la scuola, lo sport è uno dei pilastri per insegnare dei valori. Potremo dire di aver raggiunto l'obiettivo non se vinceremo il campionato ma se, a fine stagione, avremo portato i ragazzi ad essere un po' più grandi". Poi un messaggio agli amministratori: "Non lasciate sole le società sportive, di ogni disciplina. Non possiamo permetterci di perdere neanche un ragazzi per strada ma per questo c'è bisogno del vostro aiuto". La squadra femminile è la novità assoluta della stagione 2016/2017, affidata al giovane allenatore Francesco Suriani. "Il progetto è partito dalle ragazze, molte delle quali erano nel calcio a 11 che ha chiuso i battenti. Siamo la novità, se crediamo in quello che facciamo i risultati arriveranno". Domenico Giacomucci, presidente della società e allenatore della prima squadra, enfatizza lo spirito di gruppo: "Qui ognuno è responsabile del proprio settore e compone un gruppo unito e affiatato. Per tanti anni siamo stati costretti ad emigrare per poter giocare. Devo riconoscere che questa amministrazione ha saputo comprendere le esigenze di tutte le società sportive dando ad ognuno il proprio spazio. La prima squadra potrà giocare in un palazzetto (palestra dei Salesiani), mentre juniores e femminile resteranno alla Promo Tennis, che ringraziamo ancora una volta".

È il vicesindaco Paola Cianci, portando anche i saluti del sindaco Menna e dell'assessore allo sport Della Penna, a chiudere gli interventi. "Vi ringraziamo per aver portato qui la vostra esperienza sportiva. Forse non tutti conoscono le attività del calcio a 5 ma mi auguro che la scelta di iniziare da qui sarà il modo per farvi conoscere meglio. Avete ricordato come lo sport sia sacrificio, sia un luogo di crescita e di formazione e anche io ne sono davvero convinta. Mi fa piacere che ci sia anche una squadra femminile, perchè il calcio e anche donna. E sono contenta anche che ad allenarla sia un uomo, perchè così si afferma ancora una volta la parità tra i sessi anche nello sport. Affrontate i vari campionati a testa alta e in bocca al lupo per la stagione". Ultime parole affidate al capitano della prima squadra Danilo Bozzelli: "Abbiamo girato per tanti campi fuori dalla nostra città. Ad un certo punto Domenico Giacomucci e Alessandro Della Gatta hanno ripreso in mano tutto e, insieme alle persone che sono qui oggi, è stato possibile dar vita ad un grande progetto. Io sono davvero orgoglioso di farne parte".

Futsal Vasto

Presidente: Domenico Giacomucci - Vicepresidente: Michael Rossi - Segretario: Giovanni Cicchini - Resp. prima squadra: Alessandro Della Gatta - Resp. squadra femminile: Francesca Francioso - Resp. settore giovanile: Marco Mileno - Dirigenti: Giuseppe Scica, Andrea Puddu - Allenatore prima squadra: Domenico Giacomucci - Allenatore juniores: Michael Rossi - Allenatore femminile: Francesco Suriani - Allenatori settore giovanile: Marco Mileno, Giampaolo Porfirio