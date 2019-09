"Che c'entra la sdemanializzazione del sito del San Pio con la costruzione del nuovo ospedale?". Lo chiede Angelo Bucciarelli, membro della segreteria del Pd di Vasto in polemica con le dichiarazioni rilasciate dal sindaco, Francesco Menna, sulla costruzione della futura struttura ospedaliera e sul destino di quella esistente. Secondo Bucciarelli, "forse è il caso di rivedere l'intera idea di progetto del nuovo ospedale".

"Perché occorre sdemanializzare il vecchio ospedale per fare cassa, prima di pensare alla costruzione del nuovo? Se così fosse, allora campa cavallo... Ma io ho forti dubbi che sia proprio così. Perché non ci mostrano il piano economico del nuovo San Pio per vedere se vi è inserito la valorizzazione del vecchio ospedale? Mica sarà una presa in giro? Invece, io penso che la sdemanializzazione non c'entri nulla con la costruzione del nuovo ospedale, visto che una procedura corretta vorrebbe che il piano economico prescinda dalla vendita del vecchio, in quanto soggetto a forte oscillazione di prezzo, ma è solo un modo per condizionare le scelte del Consiglio comunale di Vasto, per dare all'area la massima valorizzazione possibile. E quindi, cui prodest?

A questo punto, restando così le cose - conclude Bucciarelli - forse è il caso di rivedere l'intera idea di progetto di nuovo ospedale".