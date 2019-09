Saranno le formazioni di Vigarano e Umbertide a contendersi questa sera la vittoria nella prima edizione del Trofeo Città del Vasto di basket femminile, mentre Napoli e Battipaglia scenderanno in campo per la sfida 3°-4° posto. Da ieri è il parquet del PalaBCC ad accogliere le giocatrici delle quattro formazioni che militano in serie A1 nella competizione organizzata dalla Vasto Basket. La società biancorossa, che tra gli obiettivi del nuovo corso guidato da Nicola Paglione ha proprio quello di riformare una squadra femminile, ha invitato quattro società della massima serie cestistica femminile, PB Lady 63 Battipaglia, Saces Dike Napoli, PF Umbertide e Pallacanestro Vigarano che sono impegnate nella preparazione in vista dell'esordio in campionato fissato per la prima settimana di ottobre. Buono il ritmo delle due sfide di ieri pomeriggio, con Vigarano che ha battuto Napoli con il punteggio di 74-70 mentre, nella seconda sfida, Umbertide ha sconfitto 58-46 le pugliesi del Battipaglia.

L'accoglienza in città. Ieri sera la Vasto Basket ha accolto le quattro squadre in una cena di gala al Plaza Happening Center. Durante la serata, oltre allo scambio di saluti, c'è stata la presentazione della prima squadra della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

In Municipio. Il sindaco Francesco Menna, l'assessore allo sport Carlo Della Penna e l'assessore alla pubblica istruzione Anna Bosco nella mattinata hanno ricevuto in Municipio le delegazioni partecipanti al quadrangolare. Il primo cittadino ha espresso compiacimento per l'iniziativa del presidente Nicola Paglione e della Vasto Basket, consapevole che "voi giocatrici potrete visitare la nostra bella città e raccontare l'esperienza di questi giorni". Del legame tra sport e promozione del territorio ha parlato anche Massimo Protani, presidente della Lega Femminile, che ha ricevuto in dono dal sindaco i volumi sulla storia di Vasto e sulla riserva di Punta Aderci. Dopo la rituale foto di gruppo le ragazze delle quattro squadre e gli staff tecnici e dirigenziali hanno visitato Palazzo d'Avalos e il centro storico.