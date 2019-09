Ripartono le attività della Tennistavolo Vasto che riprende gli allenamenti in vista degli appuntamenti stagionali che quest’anno la vedranno impegnata non solo con la squadra dei ragazzi nel campionato cadetto ma anche nella sua prima esperienza del campionato nazionale di C1. Dopo aver conquistato negli anni scorsi ben tre promozioni consecutive, la squadra vastese cercherà di raggiungere l'importante traguardo della salvezza.

Riprendono anche i corsi per tutti gli appassionati e per il ricco vivaio di ragazzi di cui si compone l’associazione alla guida di Stefano Comparelli che da qualche settimana ricopre anche l’importante carica di Presidente del Comitato Regionale FITET. “Il mio impegno a livello regionale mi ha portato alla necessaria scelta di ridurre la mia disponibilità all’interno del gruppo sportivo cittadino - spiega Comparelli -. Per questo ho previsto una necessaria compensazione integrando nello staff un nuovo tecnico che si aggiungerà al bravissimo Paolo Caserta, sempre con noi sin dalla nascita della società sportiva. Ad affiancarlo sarà il preparatore e tecnico cinese Shan Jun che, insieme a Caserta, si occuperà dei corsi avanzati". La novità ha destato non poco interesse da parte degli atleti che attendono con impazienza questa importante e curiosa novità.

Allenamenti e corsi sono iniziati già dal 13 settembre, ogni martedì, mercoledì e venerdì presso la palestra delle scuole medie Paolucci. Per chi volesse saperne di più è possibile contattare la società al numero 346.9555029.