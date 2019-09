Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze l'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla circonvallazione Histoniense, a Vasto.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con due agenti in moto, a scontrarsi sono stati un furgoncino Fiat, proveniente dal vicino distributore, e una Brava che procedeva verso sud.

Ferito uno degli automobilisti, un uomo sulla cinquantina, che è stato traferito presso il locale pronto soccorso per i controlli del caso; le sue condizioni comunque non destano particolari preoccupazioni.