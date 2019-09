Si terrà oggi pomeriggio la presentazione del libro Proposte per un manifesto antispecista. Teoria, strategia, etica e utopia per una nuova società libera di Adriano Fragano presso la Bottega Equosolidale in Corso Plebiscito n. 77 a Vasto.

"L'autore - spiegano gli organizzatori - discuterà di antispecismo, e di tutte quelle pratiche che possano portare alla liberazione animale come, appunto il veganismo critico. Una pratica, quella della sopraffazione dell'umano sul resto del mondo che ci ospita, che non si limita solo al dominio sugli altri animali non umani, ma che totalizza l'ambiente circostante. Un modo di concepire le società quindi in senso antropocentrico che coinvolge, inevitabilmente, tutte le forme di diversità. Infatti, come afferma lo stesso Adriano Fragano, 'le oppressioni di specie, di genere, di classe e di razza sono chiaramente connesse: la società umana stessa è tenuta insieme e definita da rapporti di esclusione e sfruttamento dell’altra/o; si comprende dunque come la lotta contro lo sfruttamento animale, miri a eliminare il tassello fondamentale su cui si è costruita tutta la civiltà del dominio. L'appuntamento è per oggi, venerdì 16 settembre, alle 18, presso la Bottega Equosolidale Mondo Alegre in Corso Plebiscito, 77, Vasto".