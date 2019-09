È Circadian Rhythm il brano dei FootLights estratto dall'album Zenith's Weight ad aver ispirato Yusuf Zucchero per realizzare il videoclip pubblicato da qualche giorno su Youtube. Immagini suggestive che ben si fondono con il brano dei giovani musicisti vastesi.

La nascita della band. Il primo nucleo dei FootLights nasce dall'incontro di Giuseppe D'Adamo (batteria), Francesco Pracilio (basso), Loris Palmitesta (voce e chitarra ritmica) e Giordano Desiati (chitarra solista), nel maggio del 2011 in un ex club di Vasto Marina, durante un festival musicale a cui partecipavano diversi gruppi della zona. I primi EP, registrati in maniera amatoriale, sono Thought to Be Rough (2011), dal sound volutamente semplice, grezzo e nosense, e Walking On the Water (2013), più melodico e rifinito.

La 'nuova fase'. Un primo assaggio del mutevole approccio alla musica e un netto cambiamento di sound arriva con l'ingresso di Jacopo Nanni (tastiera) e durante la registrazione del disco Zenith's Weight (2014). Con la forma di un pacco postale al cui interno è contenuto l'universo, Zenith's Weight è una metafora riconducibile allo scorrere del tempo, alla sua illusione, alla sua ciclicità e all'incertezza a cui conduce, somma dell'esperienza vissuta dal gruppo sin dagli esordi e mischiato ad un sound che ricorda gli anni '90.

I FootLights

Loris Palmitesta (voce e chitarra ritmica)

Francesco Pracilio (basso e cori)

Giordano Desiati (chitarra solista)

Giuseppe D'Adamo (batteria)

Jacopo Nanni (tastiera e cori)



L'album Zenith's Weight

