Vastese di origine, carpigiano d'adozione. È Alessandro Palazzo, cantautore che quest'estate ha lanciato "L'uomo perfetto", brano che ha conquistato non pochi consensi in terra emiliana. Palazzo aveva già attirato su di sè l'attenzione con "Celiachia Rock", canzone che, in maniera scherzosa, affrontava il tema della celiachia. La sua chiave ironica è rimasta immutata nel descrivere un "uomo perfetto" che poi tanto perfetto non è in un brano di cui ha curato testo e musica mentre gli arrangiamenti sono di Enrico Prandi.

Palazzo spiega in un'intervista: "L'uomo perfetto non esiste. La mia è una canzone ironica scritta perchè a volte bisogna credere in quello che non si è per uscire comodamente da certe situazioni. Solo questo ci rende più forti". Per le riprese del videoclip, che racconta ironicamente il rapporto sempre più difficile tra uomo e donna, il cantautore vastese si è avvalso della collaborazione di Luca Guandalini e Marco Marani oltre che del fotografo Palo Ricchi.