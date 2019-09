Sono 5 i posti disponibili presso il Tribunale di Vasto a disposizione degli aspiranti tirocinanti ex art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013 e succ. modifiche. I tirocini prevedono un percorso di formazione della durata di 18 mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli. L'esito dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

La comunicazione nel bando pubblicato dal presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, nel quale si evidenzia come l'attività concernerà la formazione alla gestione dei processi, la preparazione all'udienza, l'attività in udienza, la collaborazione alla formazione dei provvedimenti, la ricerca e lo studio.

Per il bando integrale, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre prossimo, clicca qui.