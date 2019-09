È ambientato tra Schiavi d'Abruzzo e Roma il nuovo romanzo di Alessandro Leone da titolo Le parole del pesce rosso.

Protagonisti sono Asha e un pesce rosso di nome Scemo: "Asha è una bambina che sbarca in Italia con sua zia. Viene portata al centro migranti di Schiavi d'Abruzzo, dove cresce circondata dall'affetto degli abruzzesi, che come lei hanno conosciuto la fame e la nostalgia. A vent'anni segue Pietro, che fa il tassista a Roma. Qui cerca disperatamente sua madre. Asha è una ragazza speciale. Comprende il linguaggio dei pesci rossi. E il suo pesce rosso, nonostante si chiami Scemo, l'ha avvisata. Pietro è cattivo. Ma Asha non si ferma davanti a nulla. La maestra della piccola scuola di Schiavi l'aveva detto gìà tanti anni prima: darete un schiaffo o un bacio al mondo? Asha impara sue spese che ai cattivi gli devi togliere la buccia, per sapere che sono cattivi. Le parole del pesce rosso si trova nel formato ebook al prezzo simbolico di € 0,99 e in formato cartaceo a € 9,00. È possibile sfogliarlo in formato cartaceo nelle librerie di Vasto (per il momento solo Mondadori bookstore) o richedere l'anteprima gratuita a leoneilcaffe@yahoo.it".