Il 19 settembre a San Salvo si terrà Art on air: "Ecologia, rispetto per l’ambiente, sostenibilità e arte", la definiscono gli organizzatori del centro culturale "Aldo Moro". A partire dalle 10, in collaborazione con il Comune, ci sarà una giornata di volontariato per pulire la villa comunale e via Istonia. Il tutto sarà accompagnato dalle performance artistiche live di Paolo Dongu e Davide Scutece.

"Puliamo il mondo – spiegano dal centro culturale – è la versione italiana di Clean Up The World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Il centro culturale A. Moro e il Comune di San Salvo, insieme a Legambiente Abruzzo e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, si impegnano a fare e far partecipare. Ci sarete? Contestualmente ci sarà Art On Air, è un progetto di Street Art che, nella sua formulazione compiuta, intende presentarsi come un itinerario artistico nella città e nel territorio vastese, con l’ambizione di trasformarsi in un museo integrato nel tessuto sociale. In linea con altre esperienze di questo genere, _AOA_ intende far relazionare gli artisti con le comunità locali, con la storia dei luoghi di convivenza sociale dove vengono realizzate le opere. È un progetto comunitario, che mira a cogliere e rispettare lo spirito dei luoghi in cui interviene e ad essere condiviso con i cittadini. Si confronta con le loro idee e le loro storie. È un progetto che procede per gradi e che intende ramificarsi nella città di San Salvo e nel territorio vastese secondo un itinerario condiviso con la collettività locale".

IL PROGRAMMA

Ore 10 Saluti del Sindaco e dei referenti istituzionali presenti

Ore 10.10 Presentazione dell’iniziativa Puliamo il Mondo

Ore 10.15 Presentazione del progetto Art On Air

Ore 10.30 Incursioni artistiche nella città