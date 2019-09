Avevano avviato una raccolta fondi attraverso la vendita promozionale online di magliette con la promessa di devolvere il ricavato al Comune di Amatrice, ma in realtà era una truffa. E' quanto ha scoperto il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rieti sul conto di una fantomatica associazione onlus.

L'indagine è partita dopo la conferma, da parte del Comune di Amatrice, che non era stata autorizzata alcuna campagna promozionale in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma attraverso la vendita di t-shirt "campagna pro-Amatrice" su una nota piattaforma online specializzata nella creazione di magliette personalizzate. C'era anche un logo, sulle spalle, con il richiamo alle onde del sisma e stilizzati diversi riferimenti ad Amatrice e all'orologio fermo alle 3.36. Le magliette erano in vendita al costo di 20 euro cadauna.

Ricevuta la denuncia contro ignoti, da parte del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, la Finanza sta ora identificando gli autori della truffa.

ANSA