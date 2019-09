Si scaldano i motori per le prossime amministrative sansalvesi. I primi a scendere in piazza esplicitamente su tale argomento sono i partiti e i movimenti di centrosinistra con l'appuntamento organizzato da San Salvo Democratica "Un'altra città è possibile. Idee e progetti amministrative San Salvo 2017".

All'incontro di piazza Giovanni XXIII prenderanno parte i segretari e i coordinatori del centrosinistra sansalvese. Il processo di riavvicinamento in vista delle elezioni della prossima primavera non era iniziato sotto i migliori auspici considerata la mancata partecipazione proprio di San Salvo Democratica al tavolo unitario convocato a fine luglio dal Pd sansalvese [LEGGI]. "Per l'unità sono necessari atti politici pubblici", aveva dichiarato Ssd. L'occasione sarà quella di sabato prossimo?

L'appuntamento è il 17 settembre alle 17.30 in piazza Papa Giovanni XXIII.