Grande soddisfazione è stata espressa da Paola Cianci, vice sindaco e assessore all'Ecologia del Comune di Vasto per i dati relativi al servizio di raccolta "porta a porta" attivato a Vasto Marina che "fanno balzare al 63% la copertura del servizio a livello cittadino, rispetto al 40% che ha chiuso il 2015". Per l'assessore Cianci questi dati rappresentano un "bilancio molto positivo, oltre ogni aspettativa. Il traguardo del 63% di rifiuti differenziati è la testimonianza di quanto la cultura del riciclo sia ormai patrimonio irrinunciabile della nostra comunità cittadina. Un ringraziamento particolare va rivolto alla Pulchra Ambiente SpA e alla società di comunicazione Officine Sostenibili che sono stati capaci di mettere in campo una serie di servizi informativi che hanno favorito la piena conoscenza e fruizione del servizio da parte dei cittadini. Proseguiremo – ha concluso Paola Cianci – in questo percorso virtuoso che ha permesso, tra l’altro, a questa amministrazione comunale di investire nel servizio i risparmi ottenuti dal minor smaltimento dei rifiuti indifferenziati".

"Rispetto al periodo giugno/agosto 2015 - spiegano gli uffici comunali - i dati parlano di 494 tonnellate in meno di rifiuti totali raccolti, grazie al passaggio al servizio domiciliare e la conseguente eliminazione dei conferimenti dei rifiuti nei cassonetti stradali da parte degli abitanti di Vasto città e dei Comuni limitrofi; 1.300 tonnellate in meno di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, con notevoli vantaggi per la salute e per l’ambiente; 805 tonnellate in più di rifiuti differenziati avviati a riciclo presso gli impianti di recupero. Dal punto di vista operativo la macchina organizzativa ha funzionato bene grazie ad una capillare attività di informazione e sensibilizzazione: oltre 4.600 kit consegnati alle utenze domestiche e 200 alle utenze commerciali da parte dei facilitatori ambientali messi in campo da Pulchra Ambiente SpA. Tra le novità del nuovo servizio sono stati attivati sistemi innovativi per supportare la gestione dei rifiuti e soddisfare le diverse esigenze, tra cui dispositivi portasecchielli condominiali, la raccolta su appuntamento (con ecomobile) e l’istallazione di ecopunti, tra cui uno informatizzato".