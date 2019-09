La città di Vasto si prepara ad accogliere le quattro squadre di basket della serie A1 femminile che, sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci, si contenderanno la vittoria del 1° Trofeo Città del Vasto. Nel presentare il suo programma per i prossimi anni, il presidente della Vasto Basket, Nicola Paglione, aveva detto a chiare lettere di voler puntare sul rilancio del basket femminile nel territorio. Quale migliore stimolo, allora, se non vedere all'opera le giocatrici del massimo campionato italiano, per stimolare le ragazze ad appassionarsi alla palla a spicchi. Venerdì 16 e sabato 17 settembre saranno a Vasto la PB Lady 63 Battipaglia, la Saces Dike Napoli, la PF Umbertide e la Pallacanestro Vigarano. Le delegazioni alloggeranno all'Hotel Rio di Vasto Marina per essere in campo al palazzetto di via dei Conti Ricci a partire dalle 16.30 di venerdì 16.

Interessante anche il programma extra cestistico. Si inizia con una cena, offerta dal Vasto Basket che si terrà nella serata del venerdi, presso il Plaza Happening Center di Vasto e che permetterà di conoscere, oltre alle squadre del quadrangolare, la prima squadra maschile della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che partecipa al Campionato Nazionale di serie C Gold. Nella mattinata del sabato le squadre riceveranno presso l’aula consiliare del Comune di Vasto il saluto del Sindaco Francesco Menna e dell’Assessore allo Sport Carlo Della Penna.

Numerosi gli ospiti che si attendono al Palabcc per l’evento; tra questi spiccano Massimo Protani – Presidente Lega Basket Femminile, Alessandro Marzoli – Presidente della GIBA e quella del Commissario Tecnico della Nazionale femminile Andrea Capobianco.

Programma del torneo

Venerdì 16 Settembre

Gara 1: Ore 16:30 Saces Napoli – Pall. Vigarano

Gara 2: Ore 18:30 PB Lady 63 Battipaglia – PF Umbertide

Sabato 17 Settembre:

Gara 1: Ore 17:00 Finale 3°-4° Posto

Gara 2: Ore 19:00 Finale 1°-2° Posto