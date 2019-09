Si svolgerà il prossimo 18 settembre, dopo il rinvio causa pioggia dello scorso giugno, il 4° memorial Michele Mastrippolito, nel ricordo dell'operaio sansalvese morto in un incidente sul lavoro. La Trigno Energy vuol ricordare il suo dipendente con una pedalata ecologica aperta a tutti. La partenza è prevista per le ore 9.30 da via Roma e arrivo in Piazza Arafat a San Salvo Marina, dopo una sosta con visita guidata al Giardino Botanico Mediterraneo e al Biotopo Costiero.

"Ricordiamo Mike Mastrippolito dando l’opportunità agli studenti e alle associazioni sportive della nostra Città di essere protagonisti di un momento aggregativo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – attraverso il quale fare passare il messaggio della sicurezza sui luoghi di lavoro e del dovere di ogni cittadino di preservare l’ambiente anche attraverso un uso consapevole dei mezzi di mobilità in una città che sta incrementando la mobilità lenta sostenibile".

Il direttore della Trigno Energy, Ludovico Fulci, evidenzia come la quarta edizione del memorial Mastrippolito si caratterizza per una forte connotazione sociale perché "vuol promuovere attraverso le scuole la tutela dell’ambiente per un’azienda che svolge un lavoro ottimale nell’utilizzo delle fonti energetiche nel rispetto dell’habitat naturale per un evento che diventi un appuntamento annuale per tutta la città per far crescere la cultura del rispetto dei luoghi nei quali viviamo".

L’assessore all’Ambiente, Angiolino Chiacchia, ricorda che l'evento è organizzato in collaborazione di Legambiente, Biotopo costiero - Giardino Botanico Mediterraneo, Vespa Club San Salvo e la Protezione civile Valtrigno. Alla fine della pedalata ecologica verrà sorteggiata una bicicletta tra tutti gli studenti partecipanti delle scuole di San Salvo.