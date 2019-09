È iniziata la settimana di allenamenti della Vastese Calcio in vista della terza giornata del campionato di serie D che vedrà arrivare all'Aragona il Monticelli. Il pareggio nella trasferta di San Marino [LEGGI] ha lasciato un po' di amaro in bocca visto che i biancorossi erano avanti di due gol nel primo tempo e poi, solo negli ultimi minuti di gara, sono stati raggiunti sul 4-4. Mister Gianluca Colavitto, pur con evidente rammarico, prova a guardare agli aspetti positivi maturati nel match al San Marino Stadium, pur nella consapevolezza che c'è da lavorare sodo per migliorare. Lo farà sin da oggi, con gli allenamenti che saliranno d'intensità fino ad arrivare alla partita di domenica in cui i biancorossi potranno tornare a giocare davanti al loro pubblico (assente a San Marino per il divieto dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive).

Al termine della seduta di allenamento di ieri abbiamo raccolto le impressioni di mister Colavitto.



La 3ª giornata

Alfonsine - Vis Pesaro

Castelfidardo - Recanatese

Civitanovese - Fermana

Jesina - Campobasso

Pineto - Olympia Agnonese

Sammaurese - Romagna Centro

San Marino - Chieti

San Nicolò - Teramo Matelica

Vastese - Monticelli