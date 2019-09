Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Tiziana Magnacca in occasione della riapertura dopo l'adeguamento sismico della scuola media "Salvo D'Acquisto" [LEGGI]. Il Partito Democratico sansalvese accusa il primo cittadino sansalvese di aver fatto campagna elettorale sulla questione scolastica:

"In occasione della riapertura delle scuole il circolo cittadino del Partito Democratico augura un felice e proficuo anno scolastico a tutti gli alunni, ai professori e all’intero personale scolastico.

Il Pd di San Salvo è rimasto sbigottito dall’intervento dal chiaro tenore da campagna elettorale avvenuto, da parte del sindaco, nel corso dell’inaugurazione per la riapertura delle scuole medie, così come riportato dagli organi di stampa. La sicurezza per i nostri bambini e ragazzi è cosa voluta ed auspicata da tutti. Sui tempi circa la riapertura delle scuole medie il Pd non aveva dubbi, come dimostra quanto riportato dalla stampa. ‘Carta canta’ si potrebbe dire!

Il Pd di San Salvo ci tiene, inoltre, a ringraziare il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, perché, bisogna ricordarlo, i finanziamenti per l’adeguamento sismico sono anche regionali, con compartecipazione comunale. Ringraziamenti anche al governo nazionale per l’attuazione del piano scuola relativo all’edilizia scolastica. Le opposizioni di San Salvo spiegheranno e diranno come stanno realmente le cose, evidenziando ancora una volta come quest’amministrazione non abbia idee e non sia capace di gestire la città".

Lo stesso Partito Democratico a luglio aveva tenuto una conferenza stampa nella villa comunale proprio sull'argomento [LEGGI].