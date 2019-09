Con l’inizio del nuovo anno scolastico i bambini della scuola materna di via Ripalta sono ospitati nei locali di via Pertini per consentire i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla struttura nei pressi della pista. "Ringrazio le famiglie che da subito si sono mostrate ricettive e sensibili alla novità. I bambini, una volta ultimati in tempi brevi i lavori di sistemazione, potranno svolgere le loro attività in locali sicuri e rispondenti alle norme antisismiche" afferma il sindaco Tiziana Magnacca.

Il primo cittadino evidenzia e ringrazia come l’impegno della dirigente dell’Istituto comprensivo n. 2 Anna Orsatti e delle maestre abbia consentito in pochi giorni di rendere accoglienti e colorate le aule e gli spazi utilizzati dai piccoli alunni. "Ancora una volta la città si è dimostrata unita e attenta alle scelte che stiamo compiendo in materia di sicurezza scolastica – ha aggiunto il sindaco Magnacca che sottolinea – Le famiglie sansalvesi hanno compreso e condiviso la nostra grande scommessa: scuole sicure per il futuro dei nostri ragazzi. Su questo fronte stiamo dimostrando concretezza e capacità di captare finanziamenti. Fatti concreti e tempi certi di realizzo degli interventi".