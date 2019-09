È Paolo Nicolai l'ospite d'onore alla presentazione del Team Volley 3.0, neonata società di pallavolo e beach volley che si appresta a vivere la sua prima stagione di attività. Nell'aula consiliare del Comune di Vasto il campione ortonese, medaglia d'argento nel beach volley alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, è richiestissimo per foto e autografi prima dell'inizio della presentazione ufficiale. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, nel consegnarli una targa, ha espresso parole di compiacimento per i suoi traguardi sportivi e di augurio per la nuova realtà sportiva che ha avviato le sue attività in città. Congratulazioni che sono arrivate anche dall'assessore allo sport, Carlo Della Penna, che ha ricordato come l'impegno in una disciplina sportiva sia di grande aiuto nella crescita dei ragazzi.

Al presidente del Team Volley 3.0, Paolo Franchella, e a Ettore Marcovecchio, fondatore insieme a Caterina De Marinis e Maria Luisa Checchia del nuovo sodalizio, il compito di illustrare programmi e attività. Saranno la palestra ex Salesiani, quella del quartiere San Paolo e quella del Liceo Scientifico Mattioli, ad accogliere i corsi di minivolley, le formazioni under 12, under 13 e under 14 e i corsi per adulti. A seguire gli allenamenti sul campo sarà uno staff tecnico formato da Gianluca Desiati, Cristina Fiore, Sara Di Domenico, Laura Delli Quadri, Domenico Amodio, Rita Cimieri e Ilda Ronzitti, supportati dal presidente Franchella e dalla vice presidente Monica Conti.

A chiudere gli interventi è stato Paolo Nicolai. "Oggi vedo qui l'inizio di qualcosa che conosco bene. Ettore, Caterina e Maria Luisa sono tecnici bravissimi e sono certo che tutto lo staff saprà fare bene". Rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze che iniziano un percorso sportivo l'olimpionico ortonese ha detto che "oltre a passione e sacrificio nello sport ci vuole divertimento. Per me è un piacere allenarmi e giocare, mi auguro sia lo stesso anche per voi". In chiusura anche gli interventi di Cristiana Parenzan, vecchia conoscenza del volley vastese e oggi delegato della Federazione Italiana Pallavolo e del presidente Fipav Chieti, Giovanni Bisignani, presente nell'aula Vennitti accanto al delegato del Coni Ottavio Di Tullio.