È stata pubblicata nella giornata di ieri l'ordinanza della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale relativa al ricorso presentato da un commerciante vastese contro le fioriere posizionate agli imbocchi di via Naumachia, a "difesa" dell'area pedonale (qui l'articolo).

A seguito della Camera di consiglio riunitasi lo scorso 9 settembre, i giudici del TAR Michele Eliantonio (presidente), Alberto Tramaglini (consigliere estensore) e Massimiliano Balloriani (consigliere) hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vittorio Emanuele Russo e Maria Luisa Palladino, per conto del commerciante vastese, annullando "previa sospensione dell'efficacia" l'ordinanza del dirigente del Settore Polizia Municipale relativa all'installazione di "segnaletica complementare consistente dissuasori e/o analoghi dispositivi che impediscano l'accesso e la sosta dei veicoli" e l'ordinanza dello stesso dirigente, per quanto riguarda l'interdizione alla circolazione dei veicoli nell'area pedonale. L'accoglimento della domanda, in definitiva, "ai fini dell'adozione da parte del Comune di misure idonee a consentire al ricorrente l'attività di carico e scarico in orari predeterminati".