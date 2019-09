E' stato trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina l'uomo rimasto ferito nell'incidente tra auto e moto avvenuto attorno alle 19 lungo la circonvallazione Istoniense, a un centinaio di metri dall'incrocio con via Dante Gabriele Rossetti.

L'incidente è "avvenuto - si legge in un comunicato del comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - tra un motociclo Piaggio Beverly 200 e una Fiat 500. La Fiat 500 era condotta da F.V., che non ha riportato lesioni; ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo trasportato in ospedale in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, dalla prime notizie si apprende che entrambi i veicoli avevano la stessa direzione di marcia, ovvero da nord verso sud".