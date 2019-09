Ancora una domenica di gare in giro per l'Italia per gli atleti della Podistica Vasto che, in queste settimane, è intenta ad organizzare la 13ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto che si svolgerà il prossimo 2 ottobre [LEGGI].



La presentazione del Trofeo Podistico [GUARDA]

"Nella 10km di Canosa Sannita - spiega una nota della società sportiva - i colori biancorossi sono stati rappresentati da Alfredo Colantonio che ha sfoderato una eccellente prestazione arrivando tra i primi 50 su 300 partecipanti. La presenza vastese si è registrata anche in quota con Tonino Baccalá che nella K42, gara di trail running a Sant'Eufemia alla Majella è arrivato primo di categoria.

Alessandra Bruno, Pasquale Cuccaro, Roberto Ialacci e la new entry Antonio Anniballe, capitanati dalla dinamica presidente del sodalizio Antonia Falasca, hanno partecipato alla Run Tune Up,una delle mezze maratone più famose d'Italia,svoltasi a Bologna. Più a nord l'inossidabile e mai domo Nicolino Zuzu Catalano è stato impegnato nella Formula 30km che si è tenuta all'interno del parco e dell'autodromo di Monza. Entrambe le gare sono state segnate dal gran caldo ma le prestazioni degli atleti biancorossi sono state comunque positive. Col tempo di 2:02:38 Zuzu ha ottenuto un ottimo 20° posto assoluto su quasi 800 partecipanti.Tra le strade bolognesi, invase da ben 4.500 atleti, buona la prestazione di Roberto Ialacci con il tempo di 1:38:23 seguito a pochi minuti dalla presidente Antonia Falasca in 1:41:55. Riscontri cronometrici di rilievo anche per Anniballe, Cuccaro e Bruno".