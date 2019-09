È prevista per giovedì 15 settembre alle 11,30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa convocata per far conoscere le iniziative di promozione e valorizzazione della ventricina del Vastese, in un percorso di valorizzazione e conoscenza intrapreso da alcune ditte produttrici.

Lo annunciano Luciano Caracciolo e Michele Piccirilli, rispettivamente presidente dell'associazione "Comunità Ventricina del Vastese" e capofila Ati Progetto Filvea, spiegando: "L’onorevole Maria Amato, fiduciario della condotta Slow Food del Vastese, venuta a conoscenza delle iniziative messe in campo, ha voluto contribuire mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per portare il prodotto sulla ribalta nazionale; sarà proprio la rappresentante vastese alla Camera dei Deputati a introdurre i lavori della conferenza stampa che vedranno protagonisti il professor Giampaolo Colavita dell'Università degli Studi del Molise, responsabile scientifico del progetto di ricerca sulla ventricina del Vastese denominato FilVea, Filiera Ventricina Abruzzo, finanziato dalla Regione Abruzzo con la misura 124 del P.S.R., realizzato in partnership con il Cotir e le aziende Ventricina&Dintorni, Salumificio La Genuina sas, Salumificio Fratelli Bruno srl e Azienda Agricola Il Biancospino e concluso alla fine del 2015, Tiziano Teti Presidente del G.A.L. Maiella Verde che con l’iniziativa "10 sapori da salvare" ha finanziato l’istituzione del Presidio Slow Food e la costituzione della Giuria di Concorso. Porteranno il loro contributo anche Raimondo Pascale segretario della condotta Slow Food del Vastese e Giorgio Suriani esperto di analisi sensoriale e coordinatore della Giuria di Concorso Ventricina del Vastese. Il Presidio Ventricina del Vastese sarà protagonista del prossimo Salone Gusto organizzato da Slow Food dal 22 al 26 settembre a Torino".

Soddisfazione è stata espressa dai produttori, dal presidente dell’associazione "Comunità Ventricina del Vastese", Luciano Caracciolo, e dal Capofila dell’ A.T.I. Filiera Ventricina Abruzzo Michele Piccirilli: "Come le altre iniziative intraprese negli ultimi anni, anche questa è legata al filo conduttore di creare sempre più coesione tra i produttori e valorizzare la ventricina esaltandone le peculiarità sensoriali e tecnologiche che ne fanno una rarità a livello nazionale. È innegabile che ci conosce ed assaggia il prodotto ne rimane subito affascinato".