Brutto incidente per un anziano ciclista di 84 anni di San Salvo (M.G.) che questa mattina è stato investito mentre percorreva in bici via dei Cipressi, una stradina che costeggia il cimitero. Un'Alfa Romeo 147 lo ha investito in un tratto in curva; pare che l'auto se l'è trovato di fronte non riuscendolo a schivarlo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.30, sul posto sono arrivati i carabinieri di San Salvo, la polizia municipale e il 118. I medici hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza per trasportare il ferito nell'ospedale del capoluogo adriatico, per via di un grave trauma cranico. I vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica ed eseguendo accertamenti sulla donna alla guida dell'auto, tra cui la prova dell'etilometro.