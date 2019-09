Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha rivolto un messaggio augurale agli studenti che oggi hanno varcato – magari per la prima volta – le porte delle scuole della città per l'inizio dell'anno scolastico.

"In questo primo giorno di scuola – scrive il primo cittadino – vi abbraccio tutti, con grande affetto. Inizia un nuovo anno scolastico e vi avviate a percorrere un altro pezzo di strada nell’interminabile viaggio della conoscenza. Siate consapevoli che il sapere dà sapore alla vostra vita permettendovi di acquisire gli strumenti idonei per affrontare le difficoltà quotidiane.

Il mio pensiero, e sento di condividere anche le vostre emozioni, va a chi oggi non entrerà in classe per riabbracciare i compagni, perché il terremoto ne ha interrotto il cammino. Sarà la “scuola del coraggio” quella che oggi anche loro inizieranno in quelle terre lontane, che sono diventate anche le nostre. Con il dolore nel cuore mi farebbe piacere che tutta la comunità scolastica sansalvese, come ha dimostrato nella solidarietà, rinnovi la vicinanza alle popolazioni del Centro Italia colpite dalla violenza del sisma del 24 agosto scorso, magari con un momento di raccoglimento.

Il nostro grande impegno, come amministratori della cosa pubblica, resta quello di garantire che le scuole siano sempre sicure e accoglienti.

L’Amministrazione comunale di San Salvo si è impegnata, facendone una delle priorità delle sue politiche per la scuola, affinché ogni edificio scolastico sia adeguato alle norme antisismiche e al risparmio energetico nel rispetto dell’ambiente. Abbiamo iniziato con la “Salvo D’Acquisto” che, come promesso, oggi viene riaperta al pieno utilizzo dopo un anno [LEGGI]. Stessa “cura” stiamo riservando alla materna di via Ripalta dove si sta realizzando anche una nuova palestra. E ancora altri interventi nelle scuole di pertinenza comunale, mentre è già in corso l’iter per il nuovo polo scolastico per inglobare gli edifici di via Firenze e via De Vito.

Ai vostri genitori voglio assicurare che siamo impegnati perché le scuole di San Salvo siano sempre il luogo della gioia, della serenità e dell’accoglienza per garantire il diritto alla formazione e allo studio. Chiediamo il loro sostegno e la loro vicinanza collaborando per raggiungere un obiettivo comune: garantire ai nostri figli una scuola che abbia gli occhi e la mente proiettati al domani.

Auguro a voi tutti bambini, alunni e studenti e alle vostre famiglie buon anno scolastico.

Infine buon lavoro ai docenti, ai dirigenti scolastici e ai collaboratori, a tutti loro il nostro grazie per il prezioso ruolo che svolgono.

Vi voglio bene".