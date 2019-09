Venerdi 16 settembre il giornalista e scrittore Paolo Brosio sarà a Vasto per un appuntamento di solidarietà e raccolta fondi. Il noto personaggio, infatti, interverrà alla "Cena del cuore" che ha il dichiarato obiettivo di "raccogliere fondi per la realizzazione di un ospedale di pronto soccorso a Medjugorje e arrivare nel breve termine al mezzo milione di euro necessario per l’apertura del cantiere".

Inoltre, per questa volta, parte di quanto sarà raccolto sarà destinato anche alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e il Lazio.

La "Cena del Cuore" con inizio previsto alle 20.30, si terrà presso il ristorante Castello Aragona di Vasto. Coloro che sono interessati a partecipare possono contattare i seguenti numeri: 0873 69885; 392.88.98.816.