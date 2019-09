Duecentocinquantamila euro. E' l'ammontare del finanziamento che l'amministrazione comunale di Vasto utilizzerà per rinnovare le dotazioni delle cucine dei plessi scolastici. Ieri, alla vigilia del ritorno degli studenti tra i banchi, Francesco Menna, sindaco di Vasto, ha dedicato alle politiche per la scuola un ampio spazio della sua diretta streaming durata 64 minuti, 29 dei quali utilizzati per tracciare un bilancio dei primi 70 giorni di amministrazione, gli altri 35 per rispondere ad alcune domande formulate dai cittadini attraverso i social network.

Terremoto e sicurezza - "Non vi sono stati danni da sisma agli edifici scolastici", ha assicurato Menna, che ha aggiunto: "Già da domani partirà un'indicazione agli uffici che redigeranno il bando pubblico finalizzato a individuare il pool di tecnici che dovranno visitare il patrimonio scolastico per fornirci ulteriori garanzie oltre a quelle di cui siamo già in possesso".

Poi ha elencato alcuni dei lavori già eseguiti: "L'amministrazione comunale ha stanziato circa 100mila euro per le manutenzioni straordinarie: porte, uscite di emergenza, tapparelle, segnaletica, abbattimento di un muro pericolante all'ex asilo Carlo della Penna", interventi nelle scuole "Santa Lucia e Martella, la sostituzione del portone d'ingresso della scuola media Rossetti" e "il rifacimento del tetto-cupola della Spataro. Stiamo per varare un'ordinanza, che a breve entrerà in fase sperimentale per il quartiere San Paolo. D'Accordo con le imprese del trasporto pubblico, realizzeremo una nuova regolamentazione del flusso veicolare nella zona delle scuole, avviando prima una fase sperimentale per poi passare a quella definitiva".

Mense scolastiche - "Il 2 agosto scorso l'assessore Anna Bosco ha incontrato la ditta aggiudicataria dell'appalto suille mense e i rappresentanti della commissione scolastica, ottenendo un importante risultato. La commissione potrà accedere a tutte le mense delle suole di Vasto. Abbiamo ottenuto 250mila euro di fondi per le cucine al fine dell'approvvigionamento di attrezzature e disposto la pubblicazione della carta del menu. Apriamo una stagione nuova, tesa al dialogo, una collborazione nuova finalizzata a fornire la garanzia del prodotto locale".

Poi, rispondendo a una mamma: "Verso i vostri figli c'è il massimo dell'attenzione. La commissione potrà andare all'interno delle stesse mense per verificare i prodotti utilizzati. Duecentocinquantamila euro per mettere in sicurezza tutte queste mense rappresentano l'avvio di una battaglia per la qualità attraverso, ad esempio, l'olio extravergine e i prodotti ortofrutticoli di Vasto e del Vastese".

L'augurio - "Rivolgo i miei migliori auguri ai ragazzi, alle famiglie, all'eccellente corpo docente che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città e ai non docenti. La nostra pooolazione scolastica è compista da 10mila persone, di cui 6mila vastesi", ha detto Menna nei primi minuti della diretta, al termine della quale è tornato a parlare direttamente agli studenti: "Voglio rivolgervi un saluto affettuoso. Per me, i primi giorni di scuola significavano l'emozione, gli incontri, far tesoro degli insegnamenti dei docenti e tutto quello che le esperienze umane possono regalare. Vi chiedo, cari amici studenti, di non arrendervi mai. Dopo le cadute dobbiamo sempre avere la forza di rialzarci. Innamoratevi di quello che fate, seguite le vostre inclinazioni. La mia porta, la porta di questo Comune, è sempre aperta".

Mobilità sostenibile - Nel corso della diretta, il sindaco di Vasto è tornato a parlare della "variante alla statale 16, che ci consentirà di decongestionare il litorale, di liberarla dai camion, che io chiamo mammuth", con l'obiettivo di trasformarla in "una statale 16 del turismo e non del commercio".

"La nostra città scommette sulle piste ciclabili e sulle aree verdi. Una delle nostre più grandi scommesse è l'Ufficio di mobilità sostenibile di cui questo Comune si è dotato", puntando sul bike sharing.

Aree periferiche - "In tanti anni di municipalità non si era mai vista una delega specifica alle aree periferiche. Partirà a breve una consulta su queste zone per fare sogni che si possano realizzare. Mi auguro di essere il sindaco che inaugurerà la farmacia a San Lorenzo, una località con 3mila residenti", dove "sono stati installati 27 nuovi pali della pubblica illuminazione e avviato uno studio per ampliare il parcheggio antistante la chiesa".

"Ogni area periferica vedrà un Consiglio comunale". Il Villaggio Siv avrà "le infrastrutture per il nuovo ospedale". A Punta Penna e Piano di Marco "mancano aree giochi per i bambini".

Poi, alla domanda di un cittadino sull'ampliamento di via San Rocco, di cui negli scorsi anni è stato sistemato solo il primo tratto, risponde: "Su via San Rocco si sta intervenendo adesso attraverso espropri pubblici per realizzare manto stradale e merciapiedi del secondo lotto e spero si possa completare l'intero tratto". In quella zona "il Piano regolatore" voluto dalle amministrazioni di centrodestra "avrebbe dovuto garantire servizi e non li ha garantiti. E' opportuno aprire una riflessione sulle storture di quella programmazione. Invito i residenti delle aree lontane dal centro storico a venire a trovarmi in Comune".