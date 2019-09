Un'altra vettura rubata è stata recuperata questa notte dagli agenti della sottosezione polizia autostradale Vasto sud "M.Z anella" agli ordini del comandante Antonio Pietroniro. Gli uomini dell'autopattuglia in servizio questa notte in A14 nel tratto di competenza hanno notato una Citroen C3 che procedeva sulla carreggiata sud a forte velocità. "Vista la tipologia del veicolo, ad alta incidenza di furto e l’ora notturna, si decideva di procedere al suo controllo - spiega una nota della polizia - .

Non appena intercettata, il suo conducente non solo non si fermava all’alt ma continuava con la sua guida veloce e spericolata tanto che in pochi minuti raggiungeva il casello di Termoli dove svincolava tentando di abbandonare l’autostrada.

Gli agenti, riuscivano a bloccargli la via di fuga tanto che, vistosi braccato, abbandonava il veicolo compendio di furto e si dava a precipitosa fuga nelle campagne circostanti. Le ricerche del fuggitivo, effettuate anche con l’ausilio della volante del commissariato di Termoli, davano esito negativo". A seguito di accertamenti la vettura Citroen C3, è risultata rubata ppco prima nel centro abitato di Lanciano. Le indagini della polizia vanno avanti per identificare l'autore del furto.